İzmir’de öğrenciler karnelerini aldı

Karşıyaka Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Programa katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, sınıfları gezdi öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrenciler, karneleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Köşger, gazetecilere, Kovid-19 salgınının ardından başlayan yüz yüze eğitimin bugün itibarıyla sonuna gelindiğini söyledi.

Kent genelinde son derece başarılı bir öğretim döneminin tamamlandığını belirten Köşger, "Bugün il genelinde 738 bin öğrencimiz karne aldı. Emeği geçen öğretmenlerimize, okul idarecilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyoruz. Tatilde dinlenerek, enerji toplayarak ve kendilerini yenileyerek eğitim öğretim dönemine hazırlanarak gelmelerini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Karnesine kavuşan 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Ela Özalp, ilk dönem okullarında Kovid-19 önlemleri kapsamında maske taktıklarını söyledi.

Maskenin öğrencileri Kovid-19'dan koruduğunu belirten Özalp, "Şimdi maskesiz daha iyi. Ellerimizi yıkıyoruz. Tatilde yazlık evimize gideceğim ve bol bol denize gireceğim." dedi.

Bade Kelleci de karnesinin hepsinin pekiyi olduğunu, tatilde arkadaşlarını ve öğretmenini çok özleyeceğini ifade etti.

YUNUS TİMLERİ ÖĞRENCİLERİ GÖSTERİ YAPTI

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de Buca Tuğsavul İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri, öğrencilere gösteri sundu, ardından Türk bayrağı açtı.

Şahne, öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.