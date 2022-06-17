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Haberler İzmir Meteliksiz milyoner!

Meteliksiz milyoner!

Bir dönem İzmir’de vergi ve ihracat rekortmeni olan iş insanı Talip Koç, 13 yıl önce ortak olduğu S.E. tarafından dolandırıldı. Fabrikasının içinin boşaltıldığını söyleyen Koç, “Bir anda beş parasız kaldım” dedi.

17.6.2022

Meteliksiz milyoner!

İzmir'de yaşayan ve 80'li yıllarda yurtdışına yaptığı milyonlarca dolarlık ihracatla bir dönem hem vergi hem de ihracat rekortmeni olan 82 yaşındaki Talip Koç, 13 yıl önce kurduğu yağ fabrikasına yatırım ortağı olarak aldığı işadamı S.E. yüzünden beş parasız kaldığını iddia etti.

'MALLARIMA EL KOYDU'
İşadamı S.E'nin 992 bin liralık banka borcuna teminat olarak gösterdiği milyonluk taşınmazlarına el koyduğunu iddia eden Koç, "Yaptığımız kontrata göre fabrika faaliyete geçtikten sonra 10 ay içinde borcumu ödeyip, mallarımı geri alacaktım ama S.E. beni kandırdı" diye konuştu.

METİN BURMALI / ÖZEL HABER

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