Şeytanın aklına gelmeyecek taktik

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Komutanlığı ekipleri büyük bir vurgunu önledi. İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Hilmi Atabay koordinesinde yürütülen çalışmayla, Tire OSB'deki fabrikada üretilen makaronların üzerindeki TAPDK bandrollerinin satış sonrası sökülerek tekrar fabrikaya iade edildiği ve mükerrer kullanıldığı belirlendi. Piyasaya bandrolsüz ürün süren firmanın devleti milyonlarca lira zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, 1998 yılında yaklaşık 50 milyon dolar yatırımla kurulan Royal Tobacco Sigara ve Tütün Mamülleri San. Tic. A.Ş.'nin bayisi olan işletmelerin bulunduğu 14 ildeki (İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Erzurum, Ordu, Tekirdağ, Hatay, Bursa, Malatya ve Aydın) şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi.



İFADELERİ ALINDI

Operasyonda, 8 adet TAPDK bandrolü (Ürünler üzerinden tekrar kullanılmak üzere sökülmüş), 3.020 adet/dal bandrolsüz içi doldurulmuş makaron, 10.5 kg. bandrolsüz kıyılmış tütün, 239 paket şüpheli bandrollü 1000 gramlık kıyılmış tütün ele geçiridi. Operasyon kapsamında toplam 22 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 19'unun ifadesinin alındığı ve haklarında yasal ve idari işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı, 3 kişinin ise kent dışında olduğu için ifade vermek için davet edildiği öğrenildi.



FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER

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