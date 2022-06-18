Agah Efendi ögrencileri Aral’la bir araya geldi

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Agah Efendi İlköğretim Okulu, öğrencilerin gelişimlerine katkı sunmak amacıyla İzmir Etnografya Müzesi'ne gezi etkinliği düzenledi. Heyecanları yüzlerinden okunan meraklı çocuklar, belgesel çalışması için İzmir'de bulunan savaş muhabiri ve fotoğrafçı Coşkun Aral ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu. Aral, "Öğrencilerimizle bilgi aktarımında bulunmak kıymetliydi" dedi. Agah Efendi İlköğretim Okulu Müdürü Burçak Akseki ise, "Çocuklarımız, faydalı bilgiler edindi" dedi.

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