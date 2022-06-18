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Haberler İzmir İzmir'de 10 firari zanlı kıskıvrak yakalandı

İzmir'de 10 firari zanlı kıskıvrak yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 zanlı kıskıvrak yakalandı.

İHA

18.06.2022, 12:46

İzmir’de 10 firari zanlı kıskıvrak yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, ilçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, 9 - 15 Haziran tarihleri arasında çok sayıda planlı faaliyet gerçekleştirdi.

Yapılan uygulama ve operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 10 şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Torbalı, Seferihisar, Selçuk, Kemalpaşa, Aliağa, Çeşme, Bergama ve Ödemiş ilçelerinde yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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