İzmir’de elektrik kesintisi 18 Haziran Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de de bazı ilçelerde kesintiler yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? 18 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 HAZİRAN CUMARTESİ

BAYRAKLI

18.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,7659/1,7663,7559,7659/1 SOKAKLAR VE CİVARI

BERGAMA

18.06.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇİTKÖY, AHMETBEYLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI

18.06.2022 09:45 13:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PINARKÖY MAHALLESİ VE CİVARLARI

BORNOVA

18.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,1412/2,1411/7-8,1607, SOKAKLAR VE HACILAR KIRI CADDESİ

KİRAZ

18.06.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSTIKLAL MAHALLESI BEYAZIT, MAREŞAL FEVZI ÇAKMAK, ZIYA GÖKALP CADDELERI, SABIT ARLI CADDESI BIR KISMI, SAĞLIK, ÖNDER, ŞÜKRÜ HOCA, AKÇAYLI, BAĞLAR SOKAKLAR VE CUMHURIYET MAHALLESI ATATAÜRK BULVARI, 3.GÜNEŞ,SAĞLIK, SEVIN, AKŞAMSETTIN KÜMEEVLERI, ESKI PAZAR SOKAKLAR VE CIVARLARI

MENEMEN

18.06.2022 09:00 10:30 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ 10019, 10013 SOKAKLARI VE CİVARLARI

18.06.2022 09:00 10:30 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ 10001 SOKAK VE CİVARLARI

18.06.2022 09:30 13:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE PINARKÖY MAHALLESİ VE CİVARLARI

18.06.2022 10:30 12:00 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ 167 SOKAK, 6 CADDE, 176, 153, 169 SOKAKLARI VE CİVARLARI

18.06.2022 10:30 12:00 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ 10005, 10007 SOKAKLARI VE CİVARLARI

SEFERİHİSAR

18.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR CUMHURIYET MH KARAKOÇ MEVKI SEFERIHISAR ORHANLI YOLU

SELÇUK

18.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULTANIYE KÖYÜ TAMAMI

TİRE

18.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMETLER MAHALLESI VE HALKAPINAR TR-1 TRAFOSU İLE RAMAZAN YETIŞMIŞ TR-1 TR-2, HASAN TÜRKAY, HÜSEYIN ÖZTÜRK, MUSTAFA HAYRI GÜR, MEHMET AKYOL, SULAMA GRUP TRAFOLARI İLE MEHMETLER FIDERINDEN ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA

18.06.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HASAN ÇAVUŞLAR TR*-1 TRAFOSU VE İSMAIL UYSAL SULAMA GRUP TRAFOSU İLE HASAN ÇAVUŞLAR FIDERINDEN ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA