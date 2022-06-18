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İzmir'de hareketli anlar! Oturduğu evi ateşe verdi

İzmir Aliağa'da meyana gelen olayda sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir kişi oturduğu evi ateşe verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine hızlıya yangına müdaha eden ekipler alevleri söndürdü. Evi yaktığı ileri sürülen h.ş. gözaltına alındı.

İHA

18.06.2022, 21:37

İzmir'in Aliağa ilçesinde oturduğu evi yakan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir’de hareketli anlar! Oturduğu evi ateşe verdi

Yangın, öğle saatlerinde Aliağa ilçesinde bulunan Yenişakran Mahallesi 3184 Sokak'ta bulunan iki katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, sinir krizi geçirdiği öne sürülen H.Ş. oturduğu evi yaktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir’de hareketli anlar! Oturduğu evi ateşe verdi

Jandarma ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

İzmir’de hareketli anlar! Oturduğu evi ateşe verdi

Öte yandan, oturduğu evi yaktığı ileri sürülen H.Ş. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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