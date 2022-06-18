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İzmir'de hareketli anlar! Oturduğu evi ateşe verdi

İzmir Aliağa'da meyana gelen olayda sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir kişi oturduğu evi ateşe verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine hızlıya yangına müdaha eden ekipler alevleri söndürdü. Evi yaktığı ileri sürülen h.ş. gözaltına alındı.