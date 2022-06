İzmir’de YKS heyecanı! Sınava son anda yetiştiler

3 milyon 243 bin 425 adayın ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15´te başladı. Rekor başvurunun yapıldığı sınav öncesinde aileler de en az adaylar kadar heyecan yaşadı. İzmir Atatürk Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler heyecanla sınav saatini beklerken, aileleri de kendilerine destek oldu. Sınavdan 15 dakika önce, sınava girecek adaylar sırayla kimlik ve belge kontrolünün ardından içeri alındı. Kapılar kapanmadan önce sınav yerine son anda gelen adaylar ise koşarak gelip okul kapısından girdiler.





"ZOR BİR SINAV OLACAĞI KONUŞULUYORDU"

Sınava oldukça iyi hazırlandığını söyleyen adaylardan Burak Güçlü, "Sene boyunca bu sınava hazırlandım. Baraj kalkması nedeniyle zor bir sınav olacağı konuşuluyordu. Sınavda kaygı yönetimi de çok önemli. İnsan hazırlansa bile, kaygısını yönetemeyince sıkıntılar yaşayabilir. Ümitliyim sınavdan. Ege Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nü kazanmak istiyorum" dedi. Burak Güçlü'nün annesi Ece Güçlü ise, "Çocuğumun her zaman yanındayım ve destekçisiyim. Sınava hazırlandığını düşünüyorum. Deneme sınavlarıyla çok ilgilendi. Ailesi olarak her zaman destekçisiyiz. Mutlu olacağı her şeyde arkasındayız. Mutlu olacağı mesleği yapsın istiyoruz" diye konuştu.





"BASIN SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Sınava 3'üncü girişinin olacağını söyleyen adaylardan Emir Kaan Eroğlu, bu sene umutlu olduğunu belirtti. Eroğlu, "Sınava 3'üncü girişim olacak, daha önceki sınavlarda şanssızlıklar yaşadım. Bütün sene bu sınava hazırlandım, inşallah bu sene olur. İzmir'de herhangi bir üniversitede Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nü kazanmak istiyorum. Basın sektöründe çalışmak istiyorum. Çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu. Oğluyla birlikte 3'üncü kez sınav tecrübesi yaşadığını belirten Cem Eroğlu ise, "Benim de oğlumla birlikte sınav için 3'üncü gelişim oldu. Ben de tecrübeliyim artık. Umutluyuz kendisinden. Başta oğlum olmak üzere bütün gençlere başarılar diliyorum" sözlerine yer verdi.





SINAV ÜÇ OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

YKS'de ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. 10.00'da başlayan oturumda adayların 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakikası olacak. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne ise 160 soru için 180 dakika süre verilecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak. 80 soru için verilen süre 120 dakika.