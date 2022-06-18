Kılıçdaroğlu kendi teşkilatından gol yedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyareti kapsamında Torbalı'ya gelen Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İlçe Başkanı Övünç Demir ile ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu sırada, kendisini MHP İlçe Yöneticisi olarak tanıtan Güven Kotan isimli bir esnafı Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüren Övünç Demir ile Onursal Adıgüzel, büyük bir skandala imza attı.



MHP'DEN SERT AÇIKLAMA

Görüşmenin videosunu sosyal medyada paylaşan Demir, "Herkes kan ağlıyor, hayat pahalılığından yakınıyor" notunu düşerken, videoda Güven Kotan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bir an önce gelin de bizi kurtarın" dediği görüldü. Ancak Kotan'ın MHP yöneticisi olmadığı ortaya çıktı. MHP Torbalı İlçe Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Güven Kotan isimli vatandaş partimizin yönetim kurulunda görev almamaktadır. CHP'li yöneticiler hem kendilerini, hem de Genel Başkanlarını kandırıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nde CHP'ye oy verecek kimse yoktur. MHP üzerinden algı siyaseti yapılmasına göz yummayacağız. CHP'nin Torbalı'daki içler acısı hali ortada, önce kendi oylarına baksınlar. 3 yıldır Torbalı halkına bir tek hizmet yapmadan, koltuk kavgası yapıyorlar. Torbalı halkı ilk fırsatta bu beceriksiz CHP yönetiminden kurtulacaktır" ifadelerine yer verildi.



GÜven Kotan ise, "Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'li yöneticileri kandırdım, şaka yaptım. MHP üyesiyim ve Cumhur İttifakı'ndan başka yere oy atmadım. CHP'li yöneticiler işyerime gelip telefonu bana uzatınca kendilerine şaka yapmak istedim. Benim üzerimden siyasi prim yapacaklarını tahmin etmedim" dedi.

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