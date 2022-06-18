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Haberler İzmir Tüm yurtta karne heyecanı yaşandı

Tüm yurtta karne heyecanı yaşandı

18.6.2022

Tüm yurtta karne heyecanı yaşandı

İstanbul'da olduğu gibi tüm yurtta da ilk ve orta dereceli okullarda karne heyecanı yaşandı. Karşıyaka Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Programa katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi. Son derece başarılı bir öğretim döneminin tamamlandığını belirten Köşger, "Bugün il genelinde 738 bin öğrencimiz karne aldı. Emeği geçen öğretmenlerimize, okul idarecilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyoruz" diye konuştu.



Karşıyaka Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de katıldı.

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