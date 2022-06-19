AK Partili Başkan Sürekli’den İlçelere yatırım müjdesi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Gönül Seferberliği Modeli'nin 3. Etabı, 30 ilçede eş zamanlı olarak başlatıldı. Programlar kapsamında İl Başkanı Kerem Ali Sürekli öncülüğünde il ve ilçe yöneticileri, ilçelerdeki STK'ların temsilcileri ve teşkilat mensupları ile görüşüp esnaf, oda ve muhtar ziyaretleri gerçekleştirdi. Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde temaslarda bulunan Başkan Sürekli, "Kiraz geçmişte çok ihmal edilmiş. Hastane ve TOKİ'nin ihalesi yapılıyor. Bir diğer proje Millet Bahçesi. Hayvan pazarı, hayvan barınağı ve hayvan çiftliği olmak üzere 3 proje de hayata geçirilecek, köylerimize 9 halı saha, 15 düğün salonu yapılacak" dedi. Sürekli, Ödemiş ziyaretinde de tarihi Arasta Çarşısı ile ilgili projelerinin olduğu müjdesini verdi.

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