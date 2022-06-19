Bornova’da çocuklara oyunlarla bilim kampı

Bornova Belediyesi'nin ortaokul öğrencilerine yönelik olarak hazırladığı 'Yaz Bilim Kampı: Oyunlarla Bilim' için başvurular başladı. Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ve Genç Kaşifler Bilim Evi tarafından hazırlanan ve 4 gün sürecek olan kamp, çocuklar için oyunlarla bilimi birleştirecek. Kampa katılmak isteyenler için son başvuru 19 Haziran 2022 olacak. Yaz Bilim Kampı'na katılmak isteyenler http://mtbm.bornova. bel.tr web adresinden online başvuru yapabilecek. Kampla ilgili bilgi için 0 232 999 29 29 nolu telefondan dahili: 3300 aranabilir.

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