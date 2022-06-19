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Haberler İzmir Çaldıkları motosiklet ile sehir turu yaptılar

Çaldıkları motosiklet ile sehir turu yaptılar

19.6.2022

Çaldıkları motosiklet ile sehir turu yaptılar
İzmir Tire'de, ilçeye 20 km uzaklıktaki Gökçen mahallesinden çaldıkları motosikletle Tire'de şehir turu yapan hırsızlar yakalandı. Asayiş Bürosu ekipleri, şüphe üzerine durdukları motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Yaşları küçük olduğu belirlenen iki kafadarın üst aramasında bir miktar esrar ele geçirildi. Diğer zanlının ise başka bir hırsızlık suçundan arandığı anlaşıldı. Zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Çalıntı motor sahibine teslim edildi.

■ NADİR UYSAL
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