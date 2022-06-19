Hayatını, eşinin otizmli ikizlerine adadı

Eşinin otizmli ikiz çocuklarına öz baba şefkati ile yaklaşan Suat Bozdemir, her gün çocukları okula bırakıyor ve onları okul çıkışlarında karşılıyor ve birlikte vakit geçiriyor. Otizmli ikizler Ella ve Dennis ile gün boyu birlikte vakit geçiren süper baba Suat Bozdemir, "Baba olmak için biyolojik baba olmak gerekmiyor. Kızım ona öğretilmediği halde bana 'Babam' diyerek geldiğinde, ne istiyorsa yapabilirim" diyor.



'ONLAR BENİM MELEĞİM'

İzmir Urla'da yaşayan 60 yaşındaki Suat Bozdemir, 5 yıl önce 16 yaşındaki otizmli ikizler Ella ve Dennis'in anneleri Berna Akıncı Bozdemir ile hayatını birleştirdi. Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda okuyan ikizler, çevresi tarafından Ela ve Deniz olarak çağrılıyor. Bir kız bir erkek çift yumurta ikizi olan kardeşlerin baba sevgisi ise görenleri duygulandırıyor. Emekli olduğu için gününün neredeyse tamamını ikizlere ayıran Suat Bozdemir, onları önce okula bırakıyor, ardından okul çıkışında karşılıyor. Gün boyu çocuklarla vakit geçirdiklerini belirten Bozdemir, "Eşim de aramızdaki diyalog nedeniyle çok mutlu" diye konuştu. Eşi ile evlenmeden önce arkadaş olduklarını ifade eden Bozdemir, "5 yıl önce çocukları gördüm ve onların hayatında olmak istedim. Eşimle evlenmeye karar verdik. Onları melek olarak görüyorum. Kızım, o anki ruh haline göre bana 'Suat, Suat Ağabey, babam, babacığım' diye hitap ediyor. Oğlum ise 'Suat' diyor. Eşimle evlenmeden önce çevremden olumsuz bir yorum almadım, zaten kimseye de sormadım. Çocukları gördüğümde bir anda içimde başka duygular oluştu. Babalık zor bir şey. Özellikle engelli çocuğu olan babalar için daha zor. Bu tür babalar çocuklardan uzaklaşabiliyor. Ben onlarla daha fazla ilgilenmeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.



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