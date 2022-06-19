İki çocuğu uğruna tüm servetini bıraktı

İngiliz eşinden ayrıldıktan sonra tekrar evlenmeyerek hayatını iki çocuğuna adayan iş insanı Celal Karaca, 4 ve 10 yaşındaki iki çocuğuna hem annelik hem babalık etmek için işyerlerinden ve evlerinden vazgeçip sade bir hayatı seçti. Çocuklarına 11 yıldır tek başına bakan 55 yaşındaki Celal Karaca, "En büyük servetim iki çocuğum. Kızım, eşimden ayrıldığımda 10 yaşında ilkokul 3. sınıf öğrencisiydi; şimdi önümüzdeki yıl Adnan Menderes Üniversitesi'ni bitiriyor. Oğlum da 4 yaşındaydı, o da bu yıl liseye başlayacak. Bugün babalar günü ama ben hem anneler hem babalar gününü kutlanan bir babayım. Oğlum Turan John Karaca ve kızım Asena Merry Karaca'nın babası olduğum için şanslıyım" şeklinde konuştu. İzmir ve Aydın Didim'de bir dönem ticaret hayatında önemli başarılara imza atan iş insanı Celal Karaca, İngiliz Geraldine Gorman ile hayatını birleştirdi. İki çocukları olan çift bir süre sonra anlaşmazlık yaşamaya başladı. Karaca çifti, kızları Asena Merry 10 yaşına, Turan John da 4 yaşına geldiğinde boşanma kararı aldı.





HER ŞEYİNİ EŞİNE VERDİ

O günlerde yaşadıklarını Yeni Asır'a anlatan Celal Karaca, "Eşim hem çocukları hem gayrimenkulleri ve kendisine açtığım işyerini, kısaca tüm servetimizi almak istedi. Ben de kendisine asla böyle bir şey olmayacağını söyledim. 'Çocuklarımı istiyorum, her şey senin olsun' dedim. O da bunu kabul etti. Tüm evleri satıp parasını alarak İngiltere'ye gitti. Sonra da başka biriyle evlenerek İspanya'ya yerleşti. O günden beri görüşmüyoruz. Ama çocuklarımın görüşmesine asla engel olmadım, olmam da... Şimdi Gıda Çarşısı'nda işadamı Altan Öztürk kardeşimin yanında teknisyenlik, satış ve pazarlama bölümünde yöneticilik yaparak çocuklarımın geçimini sağlıyorum. Kızım ve oğlum benim asıl servetim, onlarsız bir hayat bana haram" dedi.



'İYİ Kİ BİZİM BABAMIZ...'

Babalarının 4 ve 10 yaşından beri kendilerine tek başına baktığını belirten Adnan Menderes Üniversitesi son sınıf öğrencisi Asena Merry Karaca, "Babam bizim için hem anne hem baba... Babamız sağ olsun, o bizim herş eyimiz. Varlığı bize yetiyor" dedi. Basketbolcu olan 14 yaşındaki Turan John Karaca ise "Babam benim hem annem hem babam hem de en iyi arkadaşım. İyi ki doğmuşuz, iyi ki bizim babamız olmuş" diye duygularını ifade etti.



FATİH ŞENDİL