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İzmir’deki orman yangını 14 saat sonra kontrol altında

İzmir'in Karaburun ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu 14 saa sonra söndürüldü. Yangında 42 hektar orman ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İHA

19.06.2022, 08:39 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022, 08:56

İzmir’deki orman yangını 14 saat sonra kontrol altında

Yangın, dün saat 16.45 sıralarında Karaburun ilçesi Bozköy civarında devriye görevi yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edildi. Bölgedeki İHA, yangına ait görüntüyü yangın yönetim noktasına aktardı.

Bölge tespitinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen bölgeye sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı yangını kontrol etmekte güçlük çeken mevcut ekiplere destek amaçlı 17 arozöz, 8 yer ekibi, 3 dozer, 4 helikopter ve 3 uçak gönderildi.



42 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler ve uçaklar bölgeden ayrılırken, gece boyunca yer ekiplerinin müdahaleler devam etti. Bugün ise havanın aydınlanması ile birlikte havadan müdahale kuvvetlerinin de katılmasıyla yaklaşık 15 saat sonra yangın kontrol altına alındı. Yangında 42 hektar orman ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Foça'daki yangına müdahale eden arazöz devrildi

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