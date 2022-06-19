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İzmir'deki Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda orman yangını

Son dakika...İzmir'in Çiğli ilçesinde, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İHA DHA

19.06.2022, 23:11

İzmir’deki Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nda orman yangını

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına havadan helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edildi.



Yangın, akşam saatlerinde Çiğli ilçesine de bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı otopark alanında meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri yangına, 2 müdahale aracı, 1 arazöz ve 2 helikopter ile müdahalede bulundu. Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.

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