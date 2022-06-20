CHP’nin yalanlarını bakanlık da deşifre etti

Türkiye'de sürekli yalan beyanlarla ve sahte figüranlarla algı yönetimi yapmaya çalışan CHP'nin İzmir'deki oyunu da tutmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ödemiş'te düzenlenen Çiftçi Buluşması'nda kürsüye çıkarılarak konuşturulan ve büyük sıkıntı yaşadıklarını iddia eden Fatma Doğan'ın yalanlarını önceki gün Kiraz ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Saliha Özçınar ortaya çıkarmıştı.



TOPLAM 4 KİŞİ YER ALDI

Ancak yalanların bununla da sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.Fatma Doğan'ın yanı sıra, aynı programda kürsüye çıkarak birer konuşma yapan Meliha Yılmaz, Songül Başkan ve Kader Başaran'ın da yokluk değil varlık içinde oldukları anlaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptıkları açıklama ile kadınların yalanlarını deşifre etti. İşte o yalanlara detaylı şekilde verilen cevaplar...







HAYVAN SAYISI ARTTI DEVLET DESTEĞİ VERİLDİ

Bakanlıktan isim vermeden "ilk konuşmacı" olarak bilgileri verilen Fatma Doğan'ın bir yıl önce işletmesinde 20 hayvan bulunurken şu anda bu sayının 25'e yükseldiği açıklandı. Açıklamada, "Birinci konuşmacının bir yıl önce işletmesinde 20 hayvan bulunurken şu anda 25 hayvan bulunmaktadır. Son üç yıldır 4 dekar arazi üzerinde tarımsal faaliyet yapmaktadır. 2021 yılında 4 bin 620 TL, 2022 yılında ise 655 TL olmak üzere toplam 5 bin 275 TL çiğ süt desteği, 2021 yılında 3 bin 109 TL, 2022 yılında ise 630 TL olmak üzere toplam 3 bin 739 TL buzağı desteği, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 9 bin 14 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır" denildi.







23 BİN 741 LİRA YARDIM VE SAYISI 7 KAT ARTAN BÜYÜKBAŞ

Açıklamanın devamında ikinci çiftçi olarak bahsedilen Meliha Yılmaz'ın da toplam 23 bin 741 TL hayvancılık destek ödemesi aldığı aktarıldı. Açıklamada, "İkinci konuşmacının işletmesi, 2017 yılında 5 büyükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş şu anda 37 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. 2021 yılında 12 bin 761 TL, 2022 yılında ise 1442 TL olmak üzere toplam 14 bin 203 TL çiğ süt desteği almıştır. 2021 yılında 7 bin 809 TL, 2022 yılında ise 2 bin 449 TL olmak üzere toplam 9 bin 538 TL buzağı desteği, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 23 bin 741 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır" ifadeleri kaydedildi.







İŞLETMESİ İKİ KAT BÜYÜDÜ VERDİĞİ RAKAMLAR YANLIŞ

Üçüncü konuşmacı ifadesiyle bahsedilen Songül Başkan'ın ise işletmesini hemen hemen 2 katı büyüklüğüne çıkardığını belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "2021'in 10'uncu ayında 28 küçükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş, şu anda 53 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İşletme 10 aylık olduğu için destekleme almamış ancak 10 ayda işletmeci neredeyse 2 kat büyümüştür. 1 Eylül 2021'den 18 Haziran 2022 arası 10 aylık sürede et üretiminin maliyeti 120 TL değil, 94,67 TL'dir. Ulusal Süt Konseyi 5 Mayıs tarihinde çiğ süt tavsiye fiyatını 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 5,7 TL/kg'dan yüzde 32 artışla 7,5 TL/kg. çıkarmıştır. Bu fiyat maliyetin üzerindedir."







YAZLIKTAN LÜKS ARACA KADAR HER ŞEYİ MEVCUT

Etkinlikteki bir diğer konuşmacı Kader Başaran için de AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şen'den "Kader Hanım varlık içinde yaşıyor" açıklaması geldi. Kader Başaran'ın yazlığından lüks aracına, işyerinden bahçelerine kadar çok sayıda mal ve mülke sahip olduğunu anlatan Şen, Yokluk içinde yaşadığını söyleyen Kader Hanım'ın kendisine ya da ailesine ait lüks bir cip aracı, yaylada yazlığı, kestaneliği, 1 traktörü, 1 kamyoneti, arazi ve bahçeleri, sanayide kereste dükkanı, 1 adet motosikleti, bir sürü hayvanı olduğu hatta oğlunun geçen hafta 4 bin liraya K9 kurt köpeği satın aldığını öğrenmiş bulunmaktayız. CHP ne kadar algı yaparsa yapsın gerçekler er geç ortaya çıkmaktadır" dedi.

TOLGA TEKİN