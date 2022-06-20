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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 20 Haziran Pazartesi

İzmir elektrik kesintisi 20 Haziran Pazartesi

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde kesintiler olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 20 Haziran Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

20.06.2022, 08:52

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 20 Haziran Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 20 Haziran Pazartesi

ALİAĞA
20.06.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KÜLTÜR, KURTULUŞ MAHALLELERİ, CARREFOFUR, DÖNMEZ OTEL, ATATÜRK OKULU, FEVZİ PAŞA, HÜKÜMET CADDELERİ, 57, 258 SOKAKLARI, ŞERAFETTİN ÖZTÜRK, 254, 316, 320, 321, 323, 324 SOKAKLAR, HASAN TAHSİN CADDESİ VE CİVARLARI

BAYINDIR
20.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BURUNCUK MAH. ÇAYIR MEVKII TAMAMINDA
20.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATIH MAHALLESI YILDIRIM BEYAZID VE TOROS CADDELERI BIR KISMINDA

BAYRAKLI
20.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7286 - 7262 - 7284 - 7261 - 7259 - 7289 - 7287 - 7285 - 7283 - SOKAKLAR VE CİVARI
20.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,6067,6067/8,6067/7,6067/5,AKIN KIVANÇ SOKAKLAR VE CİVARI
20.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7298 ,7290,7290/5 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 20 Haziran Pazartesi

BEYDAĞ
20.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUDERE, YEŞILTEPE, BAKIR, KARAOBA, EĞRIDERE MAHALLELERI VE CIVARLARI VE GÜZEL MENDERES PETROL VE İÇMESUYU ÖZEL TRAFOLAR

BORNOVA
20.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,114/2, 114/1, 113, 116, 114, 115, CENGİZHAN CADDESİ,113/4 VE 115/1 SOKAKLAR CİVARI

KARABAĞLAR
20.06.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHAR MAHALLESİ,H.EDİP ADIVAR CADDESİ,BAHÇELİEVLER,F.ÇAKMAK İLKÖĞRETİM OKULU,502,508, 509, 509/ 1-2-3-6-9-10-11-12, 2904, 2905, 2906 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABURUN
20.06.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI, SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI

İzmir elektrik kesintisi 20 Haziran Pazartesi

KARŞIYAKA
20.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7550,7549 - 7555 - 7552 - 7535 - 7535/1 SOKAKLAR VE CİVARI
20.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHARİYE MAHALLESİ,ZÜBEYDE HANIM CADDESİ,DR ORHAN ALPYÖRÜK - ATATÜRK BULVARI NO 2 İLE 8/2 ARASI - ATATÜRK BULVARI NO 3 İLE 15 ARASI VE CİVARI
20.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7550 - 7549 - 7555 - 7552 - 7535 - 7535/1 SOKAKLAR VE CİVARI
20.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHARİYE MAHALLESİ, ZÜBEYDE HANIM CADDESİ,DR ORHAN ALPYÖRÜK,ATATÜRK BULVARI NO 2 İLE 8/2 ARASI -ATATÜRK BULVARI NO 3 İLE 15 ARASI VE CİVARI
20.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,NAZIM HİKMET BULVARI NO 2/2 İLE 18 ARASI VE CİVARI
20.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,6753/4 - 6753/7 SOKAKLAR VE CİVARI
20.06.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7532 - 7554/1 - 7559 - 7563/4 SOKAKLAR VE CİVARI
20.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TERSANE MAHALLESİ,1664 SOKAK VE CİVARI
20.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ /BAŞPEHLİBAN KARAALİ CADDESİ,7406 - 7404 - 6086 - 7401 - 7405 - 6086/3 - 7404/1 SOKAKLAR VE CİVARI
20.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TERSANE MAHALLESİ,1664,1675/2,1675/1 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 20 Haziran Pazartesi

KINIK
20.06.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMALI MAHALLESİ HÜDAYİM AYVA VE ARK. TR, VEYSEL EVEGELMEZ VE ARK. TR, SADETTİN UZUNOĞLU VE ARK TR, ALİ İHSAN ÖZET VE ARK. TR, HASAN SAVARİ VE ARK. TR, YAŞAR YILMAZ VE ARK. TR, ZİYA DİLEÇ VE ARK. TR, VEYSEL SAPMAZ VE ARK., MEHMET AVCI, LÜTFİ UZ, KÜÇÜKBÖLCEK DM VE CİVARLARI
20.06.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ KEMAL TOPAL VE ARK. TR, OSMAN SÜREN VE ARKADAŞLARI, MUSTAFA ÇAKMAK VE ARKADAŞLARI TR, İSMAİL AĞAR VE ARKADAŞLARI TR, İBRAHİM KIZIL VE ARKADAŞLARI TR VE CİVARLARI
20.06.2022 10:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİ GÜRHAN BOYAN VE ARKADAŞLARI TR, SAMİ YILMAZ VE ARKADAŞLARI TR, SÜLEYMAN ÇORUM VE ARKADAŞLARI, İBRAHİM DÖNMEZ VE ARK, CEMALETTİN YILDIZ TR VE CİVARLARI

KONAK
20.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATİLLA,GÜNEŞLİ,ZAFERTEPE MAHALLELERİ
20.06.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ,526/2 SOKAK VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 20 Haziran Pazartesi

MENEMEN
20.06.2022 09:00 10:30 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ MUTLU KÖY BAKIM MERKEZİ, ÇANAKKALE ASFALTI VE CİVARLARI
20.06.2022 09:00 10:30 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE GAZİ MAHALLESİ 7525, 7744, 7401 SOKAKLARI VE CİVARLARI
20.06.2022 10:30 12:00 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE GAZİ MAHALLESİ 7731, 7733 SOKAKLARI VE CİVARLARI
20.06.2022 13:00 14:30 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ 10010/2 SOKAK VE CİVARLARI
20.06.2022 13:00 14:30 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ ÇANAKKALE ASFALTI, KAYRA OKULLARI, TARIMSAL ABONELER VE CİVARLARI
20.06.2022 14:30 16:00 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ 10010 SOKAK VE CİVARLARI
20.06.2022 16:00 17:30 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ 10017, 10008 SOKAK VE CİVARLARI
20.06.2022 16:00 17:30 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE UĞUR MUMCU MAHALLESİ MUSTAFA YÜCEL ÖZ BİLGİN BULVARI, 1306 SOKAK VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 20 Haziran Pazartesi

ÖDEMİŞ
20.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI MAHALLESI
20.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOBANLAR VE ARTICAK MAHALLELERI

SEFERİHİSAR
20.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR HIDIRLIK MAHALLESI AKARÇA, MANISALILAR SITESI, GÜNEŞ KÖY SITESI, YUVAM SITESI, İZTUR SITESI MAVI TEOS SITESI, BANKACILAR SITESI, MAVI DENIZ SITESI VE CIVARI.

URLA
20.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLBAHÇE MAHALLESI 12010,12010/1, 12012, 12014, 12016, 12018, 12018/1, 12020, 12022 VE GÜLBAHÇE CADDESININ BIR BÖLÜMÜDÜR.

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