İzmir elektrik kesintisi 20 Haziran Pazartesi

BEYDAĞ
20.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUDERE, YEŞILTEPE, BAKIR, KARAOBA, EĞRIDERE MAHALLELERI VE CIVARLARI VE GÜZEL MENDERES PETROL VE İÇMESUYU ÖZEL TRAFOLAR
BORNOVA
20.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,114/2, 114/1, 113, 116, 114, 115, CENGİZHAN CADDESİ,113/4 VE 115/1 SOKAKLAR CİVARI
KARABAĞLAR
20.06.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHAR MAHALLESİ,H.EDİP ADIVAR CADDESİ,BAHÇELİEVLER,F.ÇAKMAK İLKÖĞRETİM OKULU,502,508, 509, 509/ 1-2-3-6-9-10-11-12, 2904, 2905, 2906 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
20.06.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI, SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI