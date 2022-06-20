İzmir’de su kesintisi 20 Haziran Pazartesi

Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? sorusu araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Buna göre İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 20 Haziran Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı merak ediliyor. İşte 20 Haziran Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? sorusu araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Buna göre İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 20 Haziran Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA GÜZELHİSAR
20.06.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI FUAT EDİP BAKSI, BAYRAKLI, ÇİÇEK, ALPASLAN
20.06.2022 saat 11:10 ile 12:40 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ BEYKÖY
20.06.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME YALI
20.06.2022 saat 00:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 10 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR ATATÜRK, MENDERES
20.06.2022 saat 10:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR KAZIM KARABEKİR, REFET BELE
20.06.2022 saat 10:45 ile 12:15 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA BAĞYURDU 29 EKİM
20.06.2022 saat 09:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇOBANLAR, ARTICAK
20.06.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SEYREKLİ
20.06.2022 saat 10:40 ile 14:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.