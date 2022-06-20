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İzmir'de su kesintisi 20 Haziran Pazartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı merak ediliyor. İşte 20 Haziran Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...