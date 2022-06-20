AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 gün süren İzmir programı için; " -mış gibi yapmanın tarihini yazdılar!" yorumunda bulundu. Yemekli toplantılar, yalanlarla kurgulanmış toplantılar, basına kapalı buluşmalar ve bir dikili ağaç içermeyen Büyükşehir Belediyesi sunumuyla 3 gün geçirildiğini söyleyen Sürekli, "Çalışıyor-muş gibi, üretiyor- muş ve çöz-müş gibi pozlar verdiler. Bırakın bir açılış yapmayı, tek bir kazma vurmadılar. Sokağa çıkmaya da cesaret gösteremediler. Tek olumlu gelişme, Soyer'in koku sorununun kendi eserleri olduğunu ve sorunu çözemediklerini kabul etmesiydi. Ancak, Genel Başkanı bu konuya değinmedi dahi, görmezden geldi" diye konuştu.

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