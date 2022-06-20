Otobüste gelinlik ve takma diş unutan var

ESHOT Genel Müdürlüğü Kayıp Eşya Bürosu, belediye otobüslerinde kaybolan eşyaların toplandığı nokta olarak hizmet veriyor. Her gün onlarca kayıp eşyanın teslim edildiği büroda; gelinlik, takma diş, koltuk değneği gibi birbirinden farklı eşyalar sahiplerini bekliyor. Büroya gelen kayıp eşyalar, tutanak karşılığında teslim alınıp dolaplara yerleştiriliyor ve sahipleri tarafından alınması bekleniyor. Cüzdan ve elektronik eşyalar ise internet üzerinden yayınlanıyor ve bu şekilde sahiplerinin bulunması sağlanıyor. 1 yıl boyunca saklanan eşyalar sahipleri tarafından teslim alınmadığı zaman ise yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.

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