İzmir elektrik kesintisi 21 Haziran Salı

KARŞIYAKA

21.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6401 SOKAK VE CİVARI

21.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ,1675,1694 - RAUF LÜTFÜ AKSUNGUR - YALI CADDESİ ( DIŞ KAPI NO 82 İLE 130 ARASI ) SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ, 7550 - 7549 - 7555 - 7552 - 7535 - 7535/1 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,ZÜBEYDE HANIM CADDESİ,DR ORHAN ALPYÖRÜK,ATATÜRK BULVARI NO 2 İLE 8/2 ARASI - ATATÜRK BULVARI NO 3 İLE 15 ARASI VE CİVARI

21.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7550 - 7549 - 7555 - 7552 - 7535 - 7535/1 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ / 6660 - 6718/3 SOKAK VE CİVARI

21.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,NAZIM HİKMET BULVARI NO 2/2 İLE 18 ARASI VE CİVARI

21.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ / 6718 SOKAK VE CİVARI

21.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7532 - 7554/1 - 7559 - 7563/4 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ / 6716 SOKAK VE CİVARI

21.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,BAŞPEHLİBAN KARAALİ CADDESİ,7406 - 7404 - 6086 - 7401 - 7405 - 6086/3 - 7404/1 SOKAKLAR VE CİVARI

21.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ / 6716 SOKAK VE CİVARI

