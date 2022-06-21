İzmir elektrik kesintisi 21 Haziran Salı

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 21 Haziran Salı İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 21 Haziran Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 21 Haziran Salı İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI
21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,AKIN KIVANÇ SOKAKLAR VE CİVARI
21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,1844/15 - 1844/17 - 1844/8 - 1844/7 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
21.06.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÖLCEK MAHALLESİ VE CİVARLARI
BORNOVA
21.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,7048, 7027/1, 7048/1, 7039, 7052, 7056, 7050, 7056/2-3-4, 7027, 7046, 7060, 7062, 7058 VE 7054 SOKAKLAR CİVARI
21.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMDİBİ MAHALLESİ,HÜRRİYET, MEHMET AKİF CADDELERİ,717, 716, 727, 728 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE ,YAYLACIK ,MEVLANA MAHALLESİ,G.OSMANPAŞA CADDESİ,118,190/7-190/8,191/5,191/6, 1080,1082, 46/1, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 31, 33, 35, 26, 38, 46, 46/1,1028,1084,1100 SOKAKLAR VE CİVARI
21.06.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFELER,İNÖNÜ MAHALLELERİ,313-313/1,313,315,336,297/3,297/4,298,313,313/2,313/3,315,306/2, 310/1 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
21.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESI 6000 SK.(KISMEN), 6187, 6188, 6191, 6193, 6195, 6291, 6293, 6295, 6297 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
GÜZELBAHÇE
21.06.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLESİ,568,351,SEDA,570 SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
21.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6401 SOKAK VE CİVARI
21.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ,1675,1694 - RAUF LÜTFÜ AKSUNGUR - YALI CADDESİ ( DIŞ KAPI NO 82 İLE 130 ARASI ) SOKAKLAR VE CİVARI
21.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ, 7550 - 7549 - 7555 - 7552 - 7535 - 7535/1 SOKAKLAR VE CİVARI
21.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,ZÜBEYDE HANIM CADDESİ,DR ORHAN ALPYÖRÜK,ATATÜRK BULVARI NO 2 İLE 8/2 ARASI - ATATÜRK BULVARI NO 3 İLE 15 ARASI VE CİVARI
21.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7550 - 7549 - 7555 - 7552 - 7535 - 7535/1 SOKAKLAR VE CİVARI
21.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ / 6660 - 6718/3 SOKAK VE CİVARI
21.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,NAZIM HİKMET BULVARI NO 2/2 İLE 18 ARASI VE CİVARI
21.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ / 6718 SOKAK VE CİVARI
21.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7532 - 7554/1 - 7559 - 7563/4 SOKAKLAR VE CİVARI
21.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ / 6716 SOKAK VE CİVARI
21.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,BAŞPEHLİBAN KARAALİ CADDESİ,7406 - 7404 - 6086 - 7401 - 7405 - 6086/3 - 7404/1 SOKAKLAR VE CİVARI
21.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ / 6716 SOKAK VE CİVARI
KONAK
21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFERTEPE MAHALLESİ,538-540-558-578-582-596-596/1-606-606/1-607-633-634-679-680-682-683-685 SOKAKLAR VE CİVARI
21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.KADRİYE MAHALLESİ,633-634-635-679-683-684 SOKAKLAR VE CİVARI
21.06.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.KADRİYE MAHALLESİ,558-572-598-600-606-606/2-607-610-635-679-681-681/1-681/3-682-683-683/1-684-685-686-687-688-689-690-691-740 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR ATATÜRK MAH. MEHMET AKMARAL CAD. CIVARI
ÖDEMİŞ
21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI MAHALLESI
21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOBANLAR VE ARTICAK MAHALLELERI
21.06.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KONAKLI MAH. LOKMANKUYU , HANAYLIKUYU MEVKII
21.06.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇEYLÜL, TÜRKMEN MAHALLELERI KISMEN
SEFERİHİSAR
21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI138 , 138/1,138/2,138/3,138/4,/138/5,138/6,138/7, LIMAN CADDESI VE SIĞACIK CADDESI CIVARI .
21.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI , HIDIRLIK MAHALELSI , YUVAM SITESI, SAYKOP SITESI, DENIZ KENT SITESI,ÖDEMIŞ ÖGRETMENLER SITESI, EROL UĞUR SITESI, GÜVEN TUR, İLHISAR SITESI , ATAKUM SITESI, ELMASTAŞ SITESI , BAŞKENT SITESI, METEKENT SITESI, GÜNEŞLIKENT SITESI, ORŞAL SITESI, KEMER KAYA SITESI,ZÜMRÜT EVLERI, ESEN EVLER SITESI, ERK İNŞAAT , HARITACILAR SITESI VE CIVARINDA ÖZEL TRAFOLAR.
SELÇUK
21.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ACARLAR, SULTANIYE, ÇAMLIK, GÖKÇEALAN VE HAVUTÇULU MAHALLELERI TAMAMI, ABUHAYAT VE TAVŞANTEPE MEVKILERI, ÖZGÜN GES, ASPIRINA GES, GÜMÜŞDAĞ TRT VERICI İSTASYONU, ÖNCÜ MICIR TESISLERI
TİRE
21.06.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE SEYREKLI FIDERINDEN ALAN GRUP SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR.
21.06.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HISARLIK, ÇUKURKÖY, ÇAMDERE, YEMIŞLER, ORTAKÖY, ARMUTLU, BAŞKÖY, AKMESCIT, MUSALAR ÇUKURALAN MAHALLELERI
21.06.2022 11:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN MAH. VE İBNI MELEK MAHALLESI KIRSALI