İzmir’de 12 saatlik su kesintisi

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 21 Haziran Salı İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'in Karabağlar ilçesinde 12 saatlik su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 21 Haziran Salı İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 21 Haziran Salı İzmir su kesintisi detayları...
Karabağlar ilçesinde bulunan P-11 Pompa İstasyonun Yüksek Gerilim Hücre sisteminin devreye alınması ve vana değişimi sebebi ile 21.06.2022 Salı 21:00 ile 22.06.2022 Çarşamba 09:00 saatleri arasında su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Karabağlar İlçesi Kazım Karabekir, Esenlik, Vatan, Tahsin Yazıcı, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Şehitler, Salih Omurtak, Doğanay, Reis, Maliyeciler, Gülyaka, Bozyaka, Basın Sitesi
Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz
BAYRAKLI OSMANGAZİ
21.06.2022 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ILDIR
21.06.2022 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ILICA
21.06.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME DALYAN
21.06.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ EVKA-5
21.06.2022 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR, AŞIK VEYSEL, SELVİLİ, YUNUS EMRE
21.06.2022 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ
21.06.2022 saat 08:05 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇOBANLAR, ARTICAK
21.06.2022 saat 08:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BİRGİ
21.06.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK
21.06.2022 saat 10:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.