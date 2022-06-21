İzmir’de 12 saatlik su kesintisi

Karabağlar ilçesinde bulunan P-11 Pompa İstasyonun Yüksek Gerilim Hücre sisteminin devreye alınması ve vana değişimi sebebi ile 21.06.2022 Salı 21:00 ile 22.06.2022 Çarşamba 09:00 saatleri arasında su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.



Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Karabağlar İlçesi Kazım Karabekir, Esenlik, Vatan, Tahsin Yazıcı, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Şehitler, Salih Omurtak, Doğanay, Reis, Maliyeciler, Gülyaka, Bozyaka, Basın Sitesi



Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz