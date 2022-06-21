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İzmir'de ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Kaçak kazı yapılan evden Roma dönemine ait eserler ele geçirildi

İzmir'in Bergama ilçesinde kaçak kazı yapıldığı belirlenen iki ayrı adrese polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

AA

21.06.2022, 08:48

İzmir’de ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Kaçak kazı yapılan evden Roma dönemine ait eserler ele geçirildi

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler bulundu. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bergama ilçesinde Talatpaşa ve İnkılap mahallelerindeki 2 evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A.Ş. ve H.H'nın kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Kazı bölgelerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait yazıtlı mermer sütun ve figürler bulunan sütun tambur, 17 kırık çömlek parçası, mezar başlığı ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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