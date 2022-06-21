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İzmir'de jandarmadan terör operasyonu

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından 4 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, PKK ve FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

İHA

21.06.2022, 14:33

İzmir’de jandarmadan terör operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar dahilinde, 10-17 Haziran tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan A.V. ve M.D. Buca ve Torbalı ilçelerinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan H.A., E.M., İ.K. ve M.K. isimli şüpheliler ise Bornova, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde kıskıvrak yakalandı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı öğrenilirken diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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