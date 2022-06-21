“PKK’yı ve Yunanistan’ı cesaretlendiren CHP, İzmir’de taban kaybediyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP lideri ve partisinin İzmir Milletvekili ola olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kente yaptığı ziyareti eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılından bu yana İzmir'e ilk defa 3 gün zaman yılınayırdığını belirten Dağ, "Kılıçdaroğlu İzmir'de dan ayırdığını turistik bir gezi yaptı. 23 ilçe ve büyükşehir belediyesinin olduğu kentte 1 tane temel atma veya bir hizmete açma durumu söz konusu olmadı. 3 gün boyunca İzmir'de bir rüzgar estirmişsu tir ama bu yalan rüzgarıdır. Yalan söylemeyi adet haline getiren CHP Genel Başkanı ne yazık ki Küçük Menderes havzasında çiftçi kardeşimizi yalanlarına alet etmiştir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun 3 gün boyunca körfez kokusuyla ilgili tek bir kelime etmediğine de işaret eden Dağ, kent içi ulaşımda ücretlerin artması, sokak ve yollardaki bozukluklarla ilgili de bir şey söylemediğini dile getirdi.



İzmir'de koku sorununa hiç değinmeyen Kılıçdaroğlu, yolunun üzerinde kendisine "Kokuyu almıyor musun?" yazılı pankartla tepki gösteren vatandaşları da görmezden geldi.

'NE KADAR YABANCILAR'

Kılıçdaroğlu'nun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sunumunun sonunda "Yürekten tebrik ediyorum" şeklinde bir söz söylediğini de aktaran Dağ, "Bu söz, CHP'nin yöneticilerinin İzmir'e ne kadar yabancı olduğunu göstermiştir. Bu İzmirlilerle dalga geçmektir. CHP İzmir'de ciddi bir taban kaybetmektedir. Bunun birinci sebebi PKK'yı cesaretlendiren politikaları İzmirliler tarafından sorgulanmaktadır. İkincisi de son dönemde Yunanistan'ı cesaretlendiren söylemler yine İzmirliyi rahatsız etmektedir" ifadelerini kullandı.