Soyer’den sirkülasyon kanalına dönüş

ERHAN GÜLENÇ YAZDI / KULAĞIMA GELENLER



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiğinde en önemli danışmanı Güven Eken'in "Kirletilmediği takdirde Körfez kendi kendini temizleyebilir" tezine inanarak eski Başkan Aziz Kocaoğlu'nun hazırlattığı 'sirkülasyon kanalı' projesini iptal etmişti. Ancak gelinen noktada işler sarpa sardı. İzmir'deki koku kabusu da giderek büyüdü.



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Göreve yeni gelen İZSU Genel Müdür Vekili Ali Hıdır Köseoğlu, Soyer'i sirkülasyon kanalını açma konusunda ikna etmiş. Önümüzdeki günlerde bu kanal için harekete geçilecekmiş. Yani anlayacağınız bir yanlış tez, İzmir'e 3 yıl kaybettirdi ve bu kötü kokuya maruz kalmamıza neden oldu. Seçimlerin ardından başlansaydı şimdi o kanal belki de 10 kez açılmıştı.

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