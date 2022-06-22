Düğünleri mahşere kaldı!

İzmir'de Damla Soykorkmaz (29), beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Düğününün yapılacağı gün toprağa verilen Soykorkmaz'ın annesi Gül Korkmaz'ın, kızının gelinliğinin serili olduğu tabutun başında, "Annem bu gelinliği giyecektin" diye ağlaması yürek burktu. Cenazede Damla Soykorkmaz'ın, 4 ay önceki nikahla hayatını birleştirdiği Hüseyin Soykorkmaz (29) ise güçlükle ayakta durabildi.



KARŞIYAKA'DA EVLENDİLER

İzmir'de bir mağazada satış sorumlusu Damla Soykorkmaz ile deniz astsubay Hüseyin Soykorkmaz, 22 Şubat'ta Karşıyaka Nikah Sarayı'nda evlendi. Çift, düğünlerini ise 20 Haziran'da yapmaya karar verip hazırlıklarına başladı.





ÇOK DİRENDİ AMA OLMADI

Damla Soykorkmaz, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için gittikleri Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlıklarında bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Babası Ahmet Korkmaz'a başının döndüğünü ve midesinin bulandığını söyleyen Soykorkmaz, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Soykorkmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık durumu ağır olduğu gerekçesiyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 47 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Damla Soykorkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen 19 Haziran'da yaşamını yitirdi. Damla Soykorkmaz için düğün günü olan 20 Haziran'da öğle vakti Karşıyaka ilçesindeki Goncalar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.





GELİNLİĞİ TABUTA KONULDU

Cenazede genç kadının ailesi ve sevenleri, uzun süre gözyaşı döktü. Törene Soykorkmaz'ın 4 aylık eşi Hüseyin Soykorkmaz, yakınları ve arkadaşları katıldı. Soykorkmaz'ın tabutunun üzerine, düğününde giymeyi planladığını gelinliği serildi. Kılınan namazın ardından Damla Soykorkmaz'ın cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

METİN BURMALI