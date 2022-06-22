Hamza Dağ: Esnafın teveccühü Erdoğan’a

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Buca'daki 6. Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi. Dağ, esnafın teveccühünün Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana olduğunu söyledi. Dağ, son dönemde dünyada salgın ve Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı kaotik bir ortam bulunduğunu belirterek ülkeyi bu ortamdan en az zararla çıkarmak için ciddi mücadele sarf ettiklerini dile getirdi. Bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği sanayi sitesinde temaslarda bulunan Dağ, "Yunanistan'ın ülkemize yönelik hoş olmayan tavırları söz konusu. Ne yazık ki CHP bu konuda Yunanistan'ı cesaretlendirecek politikalar ortaya koyuyor. CHP yönetimi, teröre destek veren Finlandiya ve İsveç konusunda da iktidarı yalnız bırakıyor. Bu konularda hassas olan İzmirli hemşehrilerimiz de bu politikaları eleştiriyor" dedi.

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