İzmir elektrik kesintisi 22 Haziran Çarşamba

KARŞIYAKA

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,MUHARREM CANDAŞ,1997,2016/3,CENGİZ KOCOTOROS(KAPI NO 67 İLE 75 ARASI ) - CENGİZ KOCATOROS ( KAPI NO 76 İLE 82 ARASI )SOKAKLAR VE CİVARI

22.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,PAMUKKALE 1-2-3 SİTESİ VE CİVARI

22.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / OPERA CADDESİ NO 33 VE CİVARI

22.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,AZİZ NESİN BULVARI KAPI NO 95-97 - PAMUKKALE 7 - 8 - 9 SİTESİ VE CİVARI

22.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / AZİZ NESİN BULVARI KAPI NO 30 VE CİVARI

22.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / SELÇUK1-2-3 SİTESİ VE CİVARI

22.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / AZİZ NESİN BULVARI KAPI NO 22 VE CİVARI

22.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / 2014/3 SOKAK VE CİVARI

22.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / OPERA CADDESİ KAPI NO 35 VE CİVARI

22.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / 2041/5 SOKAK VE CİVARI

