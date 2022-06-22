İzmir elektrik kesintisi 22 Haziran Çarşamba

BUCA

2.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,BEYLİK CADDESİ-3010-3002-300/1-3021 SOKAKLAR VE CİVARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI, KIRKLAR MAHALLELRİ,3009,5002/1 SOKAKLAR VE CİVARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ,VALİ RAHMİ BEY,GÜVEN,EFELER MAHALLELERİ,313,319-368 SOKAKLAR, H.A.YUCEL İLKOKULU,BARBAROS HAYRETTİN CADDESİ, MENDERES CADDESİ KISMEN,308, 308/1,308/2,308/3, 308/4,309/2, 310,312,312/1,313,314,316,318,320,322, 324,326,506,520-549 SOKAKLAR, BANLİYÖ HİPODRUM İST.

22.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ,1409,1405,1415,1402 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,2192,2191,2189,2183 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRIKLAR MAHALLESİ,KARABAĞLAR CADESİ,5008,5025/1,5013,5012,5025/1,5027, 5030,6002,6007,6010 SOKAKLAR VE CİVARLARI

22.06.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK MAHALLESİ,829/4,852,843/1,845,849,852/3,845/2,826,3665,852/2,845/3 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ,200/66,200/63,200/69,200/67,242/34 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ, 2205,2180,2170 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ, 2205,2180,2170 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ,205,1405,1409 SOKAKLAR VE CİVARLARI

22.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ,1403,1413,1409,1420 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,204/32,206/13 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ, 200/34,242/34,220/52,200/19 SOKAK VE CİVARLARI

22.06.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,204/10,204/33,204/34 SOKAK VE CİVARLARI

