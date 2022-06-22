İzmir elektrik kesintisi 22 Haziran Çarşamba

İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik kesintilerin yaşanacağı ilçeleri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 22 Haziran Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başladı. İzmir'de bugün elektrik kesintileri olup olmayacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 22 Haziran Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik kesintilerin yaşanacağı ilçeleri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 22 Haziran Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI
22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7286 - 7262 - 7284 - 7261 - 7259 - 7289 - 7287 - 7285 - 7283 - SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
22.06.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CENNET MAHALLESİ VE CİVARLARI
BORNOVA
22.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,SANAYİ CADDESİ, 367/5-6 VE 372 SOKAKLAR CİVARI
22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,367/5-6 VE 372 SOKAKLAR CİVARI
BUCA
2.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,BEYLİK CADDESİ-3010-3002-300/1-3021 SOKAKLAR VE CİVARI
22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI, KIRKLAR MAHALLELRİ,3009,5002/1 SOKAKLAR VE CİVARI
22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ,VALİ RAHMİ BEY,GÜVEN,EFELER MAHALLELERİ,313,319-368 SOKAKLAR, H.A.YUCEL İLKOKULU,BARBAROS HAYRETTİN CADDESİ, MENDERES CADDESİ KISMEN,308, 308/1,308/2,308/3, 308/4,309/2, 310,312,312/1,313,314,316,318,320,322, 324,326,506,520-549 SOKAKLAR, BANLİYÖ HİPODRUM İST.
22.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ,1409,1405,1415,1402 SOKAK VE CİVARLARI
22.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,2192,2191,2189,2183 SOKAK VE CİVARLARI
22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRIKLAR MAHALLESİ,KARABAĞLAR CADESİ,5008,5025/1,5013,5012,5025/1,5027, 5030,6002,6007,6010 SOKAKLAR VE CİVARLARI
22.06.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK MAHALLESİ,829/4,852,843/1,845,849,852/3,845/2,826,3665,852/2,845/3 SOKAK VE CİVARLARI
22.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ,200/66,200/63,200/69,200/67,242/34 SOKAK VE CİVARLARI
22.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ, 2205,2180,2170 SOKAK VE CİVARLARI
22.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ, 2205,2180,2170 SOKAK VE CİVARLARI
22.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ,205,1405,1409 SOKAKLAR VE CİVARLARI
22.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ,1403,1413,1409,1420 SOKAK VE CİVARLARI
22.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,204/32,206/13 SOKAK VE CİVARLARI
22.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP MAHALLESİ, 200/34,242/34,220/52,200/19 SOKAK VE CİVARLARI
22.06.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,204/10,204/33,204/34 SOKAK VE CİVARLARI
ÇEŞME
22.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARDIÇ MH. 5431/1 SOKAK VE ÇEVRESI
GÜZELBAHÇE
22.06.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,139,137,135,141,262,252,145,248,242,129, 117,236,143,268 SOKAKLAR VE CİVARI
22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA MAHALLESİ,NEDİM ÖKTEM CADDESİ,471,485, 642,495,644,642,479,467,459, 614,442 SOKAKLAR VE CİVARI
22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,KAZIM DİRİK CADDESİ,401 - 433 - 655 - 399 - 530 SK VE CİVARLARI
22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK, İSTİKBAL,MÜZEYYEN SENAR CADDELERİ,540, 538, 407 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
22.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ESKİ İZMİR CADDESİ ZEREK PETROL ÖNÜ CİVARI
KARŞIYAKA
22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,MUHARREM CANDAŞ,1997,2016/3,CENGİZ KOCOTOROS(KAPI NO 67 İLE 75 ARASI ) - CENGİZ KOCATOROS ( KAPI NO 76 İLE 82 ARASI )SOKAKLAR VE CİVARI
22.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,PAMUKKALE 1-2-3 SİTESİ VE CİVARI
22.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / OPERA CADDESİ NO 33 VE CİVARI
22.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,AZİZ NESİN BULVARI KAPI NO 95-97 - PAMUKKALE 7 - 8 - 9 SİTESİ VE CİVARI
22.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / AZİZ NESİN BULVARI KAPI NO 30 VE CİVARI
22.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / SELÇUK1-2-3 SİTESİ VE CİVARI
22.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / AZİZ NESİN BULVARI KAPI NO 22 VE CİVARI
22.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / 2014/3 SOKAK VE CİVARI
22.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / OPERA CADDESİ KAPI NO 35 VE CİVARI
22.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / 2041/5 SOKAK VE CİVARI
22.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ / OPERA CADDESİ KAPI NO 35 VE CİVARI
MENDERES
22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. 857 SOKAK CIVARI
ÖDEMİŞ
22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI MAHALLESI
22.06.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMIRCILI VE KARADOĞAN MAHALLELERI KISMEN
SEFERİHİSAR
22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜRKMEZ MERSINALANI MAH. 6011 SOKAK CIVARI
22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR, ULAMIŞ , DÜZCE, TURGUT, İHSANIYE,BADEMLER GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI ,EFEMÇUKURU , PAYAMLI , KAVACIK MAHALLESI ,HEKIM KÖY, VE KÖYLER CIVAARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR .