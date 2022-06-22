İzmir Limanı’nda ilginç olay! Rüzgar türbininin içinde yakalandılar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri, İzmir Limanı'nda gümrüklü saha içerisinde şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Gümrük sahasında arama yapan ekipler, yüklerin kontrolü sırasında bir rüzgar türbinin kanadının içerisinde 4 kişinin bulunduğunu tespit etti.



Yabancı uyruklu olduğu belirlenen 4 kişinin gece saatlerinde liman sahasına girdikleri ve türbin kanadının içine saklanarak gemiyle birlikte yurt dışına çıkmaya çalıştıkları öğrenildi. Ellerinde çantaları da bulunan şahısların polis merkezinden işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği ifade edildi.

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