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Haberler İzmir İzmir’de terör operasyonu: 6 gözaltı

İzmir’de terör operasyonu: 6 gözaltı

22.6.2022

İzmir’de terör operasyonu: 6 gözaltı
İzmir'de jandarma ekipleri tarafından 4 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, PKK ve FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar dahilinde, 10-17 Haziran tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan A.V. ve M.D. Buca ve Torbalı ilçelerinde gözaltına alındı.

ASKERİ YAPILANMAYA DARBE
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan H.A., E.M., İ.K. ve M.K. isimli şüpheliler ise Bornova, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı öğrenilirken diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, İzmir merkezli 16 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 47 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. 27'si muvazzaf 31 asker ile 16 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

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