Kadın kaptandan ‘korsan’ tur

İZMİR'İN Dikili ilçesinde el sanatları alanında usta öğretici olan 42 yaşındaki Hazbiye Güdem, "Karayip Korsanları" figürüyle tasarladığı tur teknesiyle, konuklarını tropik adaları aratmayan bölgedeki koylarda yolculuğa çıkarıyor. Aynı zamanda tekne kaptanı olan Hazbiye Güdem, bunun yanı sıra gemide temizlikten yemeğe birçok işi de kendisi yapıyor. Yaklaşık 7 saat süren tur boyunca konuklarını eşsiz koylara götürüp, öğlen yemeği ikramı, müzik ve çeşitli etkinliklerle eğlendirdiklerini dile getiren Güdem, herkesi bu güzel koyları görmeye davet etti.



Güdem'in tasarladığı gemi, misafirlerini "Ege'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Dikili ilçesindeki koylarla buluşturuyor.