Anaokulunda büyük skandal

İzmir Bayraklı'daki bir anaokulunda yaşları henüz 5 olan üç çocuğun öğle saatlerinde kaybolduğunun farkedilmesi paniğe neden oldu. Çocukların kayıplara karışmasının ardından çevrede arama yapan öğretmen ve personellerin ise durumu ailelere haber vermedikleri öne sürüldü. Çocuklarının kayıp olduğunu öğrenen aileler ise büyük korku yaşayarak her yerde çocuklarını aramaya başladı.

Kayıp çocuklar ise olaydan yaklaşık 3 saat sonra bitkin bir halde anaokulunun 3 kilometre uzağında, servis şoförü tarafından bulundu. Yaşanan olayın ardından kayıp çocukların aileleri, anaokulu müdürü Y.Ç. ve öğretmen G.B. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldular. Kaybolan çocuklardan A.S.'nin annesi Deniz Can Sunkur, "Bu çocuklar kötü niyetli birisinin eline geçebilirdi, trafik kazasına kurban gidebilirlerdi" açıklamasında bulundu.