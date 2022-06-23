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Haberler İzmir Ekolojik köprülere yaz molası

Ekolojik köprülere yaz molası

İzmir-Çeşme Otoyolu’na yapılan ekolojik köprülerin inşaatının trafiği aksatması tepki çekmişti. Karayolları, Haziran ayı sonunda 1. bölümüne, Temmuz ortasında ise 2. bölümüne ara verilecek çalışmaların Ekim’e kadar durdurulacağını açıkladı.

23.6.2022

Ekolojik köprülere yaz molası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları ve Dışında Yaban Hayvan Ölümleri Projesi (KARAYAP) kapsamında İzmirÇeşme Otoyolu'na yapılacak ekolojik köprülerin inşaatı trafiği aksattığı için vatandaşların tepkisine sebep oldu. Özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluk ve vatandaşlardan gelen tepkiler nedeniyle çalışmalara ara verileceği öğrenildi. Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada ekolojik köprü inşaatında bazı imalatların ara vermeye uygun olması sebebiyle anında ara verilemediğini belirtti.



EKİM'DE BAŞLAYACAK
Yetkililer, 1 Temmuz itibari ile 1. bölümün, iki hafta içinde de 2. bölümün inşaatının Ekim ayı başına kadar durdurulacağı bilgisini verdi. Emniyet yetkilileri ise çalışmaların olduğu bölümlerde emniyet şeridinin kullanabileceği bilgisini verdi.

HABER: FATİH ŞENDİL / FOTO: METİN BURMALI

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