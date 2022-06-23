Ekolojik köprülere yaz molası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları ve Dışında Yaban Hayvan Ölümleri Projesi (KARAYAP) kapsamında İzmirÇeşme Otoyolu'na yapılacak ekolojik köprülerin inşaatı trafiği aksattığı için vatandaşların tepkisine sebep oldu. Özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluk ve vatandaşlardan gelen tepkiler nedeniyle çalışmalara ara verileceği öğrenildi. Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada ekolojik köprü inşaatında bazı imalatların ara vermeye uygun olması sebebiyle anında ara verilemediğini belirtti.





EKİM'DE BAŞLAYACAK

Yetkililer, 1 Temmuz itibari ile 1. bölümün, iki hafta içinde de 2. bölümün inşaatının Ekim ayı başına kadar durdurulacağı bilgisini verdi. Emniyet yetkilileri ise çalışmaların olduğu bölümlerde emniyet şeridinin kullanabileceği bilgisini verdi.

HABER: FATİH ŞENDİL / FOTO: METİN BURMALI