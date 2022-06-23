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Haberler İzmir İEÜ’nün yeni yerleşkesi 52 proje içinden seçildi

İEÜ’nün yeni yerleşkesi 52 proje içinden seçildi

23.6.2022

İEÜ’nün yeni yerleşkesi 52 proje içinden seçildi
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın, kente dünya çapında, çevreci ve son teknolojiye sahip bir yerleşke kazandırmak hedefiyle başlattığı İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) 'Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Tasarım Yarışması' sonuçlandı. 19 kişilik jürinin, Türkiye genelinden 52 proje arasında titizlikle yaptığı inceleme neticesinde, başkanlığını Mimar Kerim Miskavi'nin yaptığı proje birinci seçildi. 1 Temmuz Cuma günü düzenlenecek ödül töreninde projeler sergilenecek ve dereceye giren projelere ödülleri takdim edilecek.
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