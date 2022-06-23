İzmit şehidini son yolculuğuna uğurladı

Helikopterle Ödemiş Saraçoğlu Stadı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla ailesinin yaşadığı Türkmen Mahallesi'ndeki babaevine taşındı. Cenaze, dualar edilmesi ve helallik alınmasının ardından Ödemiş Şeker Camisi'ne götürüldü.

Şehidin babası İdris, annesi Keziban, eşi Semiha, çocukları 7 yaşındaki Yağmur, 5 yaşındaki Yaren Aybüke ve 3 yaşındaki Ecrin İçen ile kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İzmir Müftüsü Salih Sezik'in ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi, Ödemiş Zungurlu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri ve sivil yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca yürütülen Eren Abluka-18 Şehit Jandarma Onbaşı Doğan Dağcı Operasyonu'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç (29) sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen (30) ise Dağkapı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.