Lüks yelkenliyle göçmen kaçakçılığı

İzmir'in turistik ilçelerinden biri olan Dikili'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tatil beldesi Çandarlı açıklarında meydana gelen olayda, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi yaparken şüphe üzerine Çandarlı açıklarında lüks bir yelkenliyi durdurdu.





100 GÖÇMEN YAKALANDI

Alman bayraklı lüks yata çıkan ekipler inceleme yaptı. Operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılmak istenen 100'e yakın göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişe aracılık ettiği belirlenen göçmen kaçakçıları, ilçe jandarma ekiplerine teslim edilirken, dikkat çekmemek için taktik değiştiren göçmen kaçakçılarının lüks bir yelkenli ile insan kaçakçılığı yapmaları 'pes' dedirtti. Yapılan incelemede yatın içerisinde kapasitesinin çok üzerinde yolcu bulunduğu da tespit edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçıları jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

METİN BURMALI