  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Lüks yelkenliyle göçmen kaçakçılığı

Lüks yelkenliyle göçmen kaçakçılığı

İzmir’in Dikili ilçesinde göçmen kaçakçıları dikkat çekmemek için bu kez lüks bir yelkenli ile denize açıldı. İllegal yollarla taşıma yapan organizatörler Sahil Güvenlik ekiplerine takıldı

23.6.2022

Lüks yelkenliyle göçmen kaçakçılığı

İzmir'in turistik ilçelerinden biri olan Dikili'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tatil beldesi Çandarlı açıklarında meydana gelen olayda, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi yaparken şüphe üzerine Çandarlı açıklarında lüks bir yelkenliyi durdurdu.



100 GÖÇMEN YAKALANDI
Alman bayraklı lüks yata çıkan ekipler inceleme yaptı. Operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılmak istenen 100'e yakın göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişe aracılık ettiği belirlenen göçmen kaçakçıları, ilçe jandarma ekiplerine teslim edilirken, dikkat çekmemek için taktik değiştiren göçmen kaçakçılarının lüks bir yelkenli ile insan kaçakçılığı yapmaları 'pes' dedirtti. Yapılan incelemede yatın içerisinde kapasitesinin çok üzerinde yolcu bulunduğu da tespit edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçıları jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

METİN BURMALI

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA