Midilli gezisi sevildi

İzmirliler, İZDENİZ'in başlattığı Midilli turlarına daha ilk seferden yoğun ilgi gösterdi. Her cuma Alsancak Limanı'ndan hareket eden İhsan Alyanak Yolcu Gemisi'nin bu haftaki durağı, Midilli'nin Plomari Limanı olacak. İzmir'den Midilli'ye, yaz boyunca Cuma günleri yapılacak gemi seferlerinin ilki 17 Haziran Cuma günü gerçekleştirildi. İkinci sefer ise 24 Haziran Cuma günü yapılacak. Saat 09.30'da Alsancak Limanı'ndan hareket edecek yolcu gemisinin bu seferine özel fiyat tarifesi uygulayacak. Normalde 85 Euro olan gidiş-dönüş bilet ücreti, bu kez 40 Euro olacak. 7-12 yaş grubu yolcular da yüzde 50 indirimli seyahat edecek. 0-7 yaş grubundan ise ücret alınmayacak. Midilli turlarına, yeşil pasaportu ya da Schengen vizesi olan yurttaşlar katılabiliyor.

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