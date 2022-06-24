Define için kazdığı çukura düşüp öldü

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde, define için kaçak kazı yaptığı ileri sürülen bir kişi, kazdığı 10 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti. Olay, dün gece Dereköy Mahallesi Karabel mevkii kırsalında meydana geldi. Sarp arazide define aramak için kaçak kazı yaptığı öne sürülen Murat Yazar (48), define aramak için kazdığı çukura düştü. Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çukurda çalışma başlatan ekipler, Yazar'ın cansız bedenine güçlükle ulaştı. Cenaze, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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