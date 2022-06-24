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Haberler İzmir Izinsiz çekilen paranın sorumlusu bankadır

Izinsiz çekilen paranın sorumlusu bankadır

24.6.2022

Izinsiz çekilen paranın sorumlusu bankadır

İZMİR'DE yaşayan Zekeriya Bozkurt, geçen yıl bankasından arandı ve hesabından para çekildiği belirtildi. Banka görevlisi, bilgisinin olup olmadığını sordu. Ancak görüşme, hat kesildiği için tamamlanamadı. Mobil bankacılıktan hesabını kontrol eden Bozkurt, 2 ayrı hesabından rızası olmadan peyderpey toplam 163 bin 480 TL çekildiğini fark etti.

Karakola giden Bozkurt, havale yapılan S.Y. ve M.E.A.'dan şikayetçi olup avukatı Nazlı Demir aracılığıyla konuyu bankanın kusuru olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıdı. İzmir 2'nci Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada bilirkişi heyeti rapor hazırladı. Raporda, davalıların bankacılık sistemine tek kullanımlık SMS şifre gönderilmeden giriş yapıldığı, davalı bankanın sorumluluğunu yerine getirmediğine dikkat çekildi. Rapor sonrası mahkeme, toplam paradan 148 bin 480 TL'nin yasal faiziyle Bozkurt'a verilmesine hükmetti.

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