İzmir elektrik kesintisi 24 Haziran Cuma

İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynalık bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Hangi ilçelerde kesintilerin olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 24 Haziran Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintilerine ilişkin GDZ Elektrik paylaşımda bulundu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 24 Haziran Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynalık bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Hangi ilçelerde kesintilerin olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 24 Haziran Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
24.06.2022 09:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİŞAKRAN MAHALLESİ 409, 400, 405, 401, 397, 394 SOKAKLARI, ÇEŞME ÖNÜ, 398, 404, 395 SOKAKLAR VE CİVARLARI
BAYRAKLI
24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7369,7369/7,7368,7369/1,7369/5,7374/2,7369/6,7368/3,7367, 7370/4,7370/12, 7370/10,7370/11,7331/1,7370/2,7370/3,7370/5,7370/7,7370/8 SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7286,7262 - 7284 - 7261 - 7259 - 7289 - 7287 - 7285 - 7283 - SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ ,1844/20,1844/8,1844/13 - 1847/17 - AKIN KIVANÇ SOKAK ( KAPI NO 38 - 40 - 42 - 44 ) SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,1844/15,1844/14,1844/7,1844/17 SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,1847/28,7617,7618,1847/27 SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,1845/2,1846/7,1846,1845/1 SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR MAHALLESİ,7355/2 - 7355 SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,1847/22,1847/19 SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR MAHALLESİ,7355 - 7353/14 - 7353/9 SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,1844/12,1847/13,AKIN KIVANÇ SOKAK (KAPI NO:8) VE CİVARI
24.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR MAHALLESİ,7355,7353/14,7353/9 SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 17:00 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,GİRNE CADDESİ KAPI NO:218 - 220 - 222,1847 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
24.06.2022 09:00 16:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI KOR İŞLETMESİ, ÇAMKÖY, KARAHIDIRLI OVASI SULAMALAR VE CİVARLARI
24.06.2022 09:00 17:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI KOZAK GRB MAHALLE VE ÖZEL TRAFOLARIN TAMAMI VE CİVARLARI
BEYDAĞ
24.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAĞCILAR MAH. AYDOĞDU VE OVA SOKAKLARI, TOSUNLAR MAHALLESININ TAMAMI, ETI BAKIR ÖZEL TRAFOLARI, HASANSELEK ÖZEL TR, ERDOĞAN DÖNMEZ ÖZEL TR, MEHMET ÇETIN T.SULAMA ÖZEL TR, TOSUNLAR BEKIR EKIZ TARIMSAL SULAMA GRUPLARI, YAĞCILAR İÇMESUYU, ÇAYLI MAH. KARŞIYAKA SOKAK CIVARLARI
24.06.2022 14:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAĞCILAR MAH, HALIKÖY MAHALLESI, ETI BAKIR ÖZEL TR, M. TELLI TARIMSAL GRUP SULAMA, T. IŞIK TARIMSAL GRUP SULAMA, A.KARADIŞ TARIMSAL GRUP SULAMA CIVARLARI
BUCA
24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM,KAYNAKLAR MAHALLESİ,NUSRET DANİŞ,BAHÇEBAĞ,2071,2072,2075,2202 SOKAKLAR,ŞEHİT ER ARİF SERÇE CADDESİ,ERCAN ÜNAL,SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ,CELAL SELİMLER,DOĞAM RESTAURANT,MEHMET NURİ SALMAN,İSHAK AKBAŞ,
24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ,KURUÇEŞME MAHALLESİ,DOĞUŞ,HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ,MAVİYAKA KONUT YAPI KOOP.,202/8,203/32,205/16,205/19,205/5,205/52,2206/5,1406,1413,1419 SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ,2/10,2/11,2/14,2/12,2/9,2,6 SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ,ONAT CADDELERİ,331,345, 343,333,341 SOKAK VE CİVARLARI
24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ,ONAT CADDELERİ,331,345, 343,333,341 SOKAK VE CİVARLARI
24.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU KOOP MAHALLESİ,1261,1263 SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,200/70,220/79,242/35,220/21 SOKAK VE CİVARLARI
24.06.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GEDİZ,GÖKSU,İNÖNÜ,MUSTAFA KEMAL MAHALLELERİ,222,677/25,694/47,697/5 SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU KOOP MAHALLESİ,YAHTYA KEMAL BAYATLI CADDESİ,1267,1267/1 SOKAK VE CİVARLARI (OYAK SİTESİ)
24.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,220/54,220/40,220/72 SOKAK VE CİVARLARI
24.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU KOOP MAHALLESİ,1202,1203,1207 SOKAK VE CİVARLARI (OYAK SİTESİ)
24.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFELER MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,310/3,306/7,310/2 SOKAK VE CİVARLARI
24.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU KOOP MAHALLESİ,YAHTYA KEMAL BAYATLI CADDESİ,1267,1267/1 SOKAK VE CİVARLARI (OYAK SİTESİ)
24.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFELER MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,310/3,306/7,310/2 SOKAK VE CİVARLARI
24.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,206/5,200/70,200/88 SOKAKLAR VE CİVARLARI
24.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,GAZETECİ İSMAİL SİVRİ BUL. 697/15,697/16 SOKAK VE CİVARLARI
ÇEŞME
24.06.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 14000, 14006, 14034, 14037, 14053, 11500(KISMEN), SOKAKLAR VE ÇEVRESI
24.06.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 12078, 12080, 12028, 12085, 12090, 12099, 12103, 12500, 14000, 14006, 14012, 14019, 14032, 14037, 14040, 11500(KISMEN), 5011, SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE HAYDARIYE MEVKII
ÇİĞLİ
24.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,9 EYLÜL CADDESİ,9501,9501/1 SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞİRİNTEPE MAHALLESİ,8413,8414,8413/2,8414/1 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,4620-4620/1-4621-4622-4624-4625-4628-4632-9131/1-9131/2 SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVACIK KÖYÜ,10001,10002,10003,10004,10005,10006,10007,10008,10009,10010,10011, 10012,100017,10021 SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,MUHARREM CANDAŞ,1997,2016/3,CENGİZ KOCOTOROS ( KAPI NO 67 İLE 75 ARASI ),CENGİZ KOCATOROS ( KAPI NO 76 İLE 82 ARASI )SOKAKLAR VE CİVARI
24.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6111/4 SOKAK,KADIN SIĞINMA EVİ ,6101/4 SOKAK TOPLUM SAĞLIK MERKEZİ
KINIK
24.06.2022 10:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE DÜNDARLI MAHALLESİ VE CİVARLARI
24.06.2022 10:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİ VE CİVARLARI
MENDERES
24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZDERE ORTA MH ATATÜRK BLV
MENEMEN
24.06.2022 09:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT İSTİKLAL MAHALLESİ 5, 2. CADDELER, 7439, 7437, 7507, 7502 SOKAKLARI VE CİVARLARI
24.06.2022 13:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE VİLLAKENT MAHALLESİ FLAMİNGO CADDESİ, 5172, 5173, 5163 SOKAKLARI VE CİVARLARI
24.06.2022 17:00 20:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ OVA KÜME EVLERİ, ASMİRA PETROL VE KİMYA, SERDEM OKULLARI, BEŞKARDEŞLER, YAKUP YAKARGİL, ALAATTİN KAHRAMANOĞLU, ERDOĞAN KUŞÇU, ULUKENT HAYVAN ET ENTEGRE, ASMAK YOL VE İNŞ. ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYAKÖY MAHALLESI
TİRE
24.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIÇIFTLIK MAH. KIRSALI-IŞIKLAR MAH. RAHMANLAR MEVKII-ACEMOĞLU SALÇA FABRIKASI -ÖMEROĞLU TARIM- TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
TORBALI
24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUCUK KÖYÜ TAMAMI