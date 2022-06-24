İzmir elektrik kesintisi 24 Haziran Cuma

BUCA

24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM,KAYNAKLAR MAHALLESİ,NUSRET DANİŞ,BAHÇEBAĞ,2071,2072,2075,2202 SOKAKLAR,ŞEHİT ER ARİF SERÇE CADDESİ,ERCAN ÜNAL,SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ,CELAL SELİMLER,DOĞAM RESTAURANT,MEHMET NURİ SALMAN,İSHAK AKBAŞ,

24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ,KURUÇEŞME MAHALLESİ,DOĞUŞ,HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ,MAVİYAKA KONUT YAPI KOOP.,202/8,203/32,205/16,205/19,205/5,205/52,2206/5,1406,1413,1419 SOKAKLAR VE CİVARI

24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ,2/10,2/11,2/14,2/12,2/9,2,6 SOKAKLAR VE CİVARI

24.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ,ONAT CADDELERİ,331,345, 343,333,341 SOKAK VE CİVARLARI

24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ,ONAT CADDELERİ,331,345, 343,333,341 SOKAK VE CİVARLARI

24.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU KOOP MAHALLESİ,1261,1263 SOKAKLAR VE CİVARI

24.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,200/70,220/79,242/35,220/21 SOKAK VE CİVARLARI

24.06.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GEDİZ,GÖKSU,İNÖNÜ,MUSTAFA KEMAL MAHALLELERİ,222,677/25,694/47,697/5 SOKAKLAR VE CİVARI

24.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU KOOP MAHALLESİ,YAHTYA KEMAL BAYATLI CADDESİ,1267,1267/1 SOKAK VE CİVARLARI (OYAK SİTESİ)

24.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,220/54,220/40,220/72 SOKAK VE CİVARLARI

24.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU KOOP MAHALLESİ,1202,1203,1207 SOKAK VE CİVARLARI (OYAK SİTESİ)

24.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFELER MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,310/3,306/7,310/2 SOKAK VE CİVARLARI

24.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU KOOP MAHALLESİ,YAHTYA KEMAL BAYATLI CADDESİ,1267,1267/1 SOKAK VE CİVARLARI (OYAK SİTESİ)

24.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFELER MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,310/3,306/7,310/2 SOKAK VE CİVARLARI

24.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,206/5,200/70,200/88 SOKAKLAR VE CİVARLARI

24.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,GAZETECİ İSMAİL SİVRİ BUL. 697/15,697/16 SOKAK VE CİVARLARI

