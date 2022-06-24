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İzmir'de su kesintisi 24 Haziran Cuma

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Buna göre Foça, Ödemiş, Seferihisar gibi ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 24 Haziran Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...