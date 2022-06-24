İzmir’de su kesintisi 24 Haziran Cuma

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanması bekleniyor? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 24 Haziran Cuma İzmir su kesintisi detayları...
İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Buna göre Foça, Ödemiş, Seferihisar gibi ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 24 Haziran Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanması bekleniyor? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 24 Haziran Cuma İzmir su kesintisi detayları...
BORNOVA DOĞANLAR
24.06.2022 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA İSMETPAŞA
24.06.2022 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYAKÖY
24.06.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
24.06.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI KAZIM KARABEKİR, PANCAR
24.06.2022 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA GÜLBAHÇE
23.06.2022 saat 18:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.