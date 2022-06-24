  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 24 Haziran Cuma

İzmir'de su kesintisi 24 Haziran Cuma

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Buna göre Foça, Ödemiş, Seferihisar gibi ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 24 Haziran Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

24.06.2022, 10:35

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanması bekleniyor? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 24 Haziran Cuma İzmir su kesintisi detayları...

İzmir’de su kesintisi 24 Haziran Cuma

BORNOVA DOĞANLAR
24.06.2022 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA İSMETPAŞA
24.06.2022 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 24 Haziran Cuma

ÖDEMİŞ KAYAKÖY
24.06.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
24.06.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 24 Haziran Cuma

TORBALI KAZIM KARABEKİR, PANCAR
24.06.2022 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA GÜLBAHÇE
23.06.2022 saat 18:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA