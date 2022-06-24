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İzmir'deki kanlı olayda yeni gelişme! Baba ve oğlu tutuklandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, çocuğu V.Y.'yi bıçakla yaralayan Şaban Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldüren R.Y. ve hastanede tedavisi tamamlanan oğlu, tutuklandı.

DHA

24.06.2022, 13:49 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022, 13:51

İzmir’deki kanlı olayda yeni gelişme! Baba ve oğlu tutuklandı

Korkunç olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Çandarlı Mahallesi sahil plaj caddesi kumsalında meydana geldi. İddiaya göre, astsubaylıktan 2009'da ihraç edildikten sonra seracılık yapan V.Y., aralarında husumet olan Şaban Yılmaz ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Yılmaz, bıçakla V.Y.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayı fark eden R.Y. de oğlunu bıçaklayan Yılmaz'a, ruhsatsız tabancasıyla ateş etti. Yılmaz, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Şaban Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cesedi, inceleme sonrası Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan V.Y. de ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir Dikili'deki kıskançlık kavgasında kan aktı! Oğlunu bıçaklayan kişiyi öldürdü

R.Y. ile tedavisi tamamlanan oğlu V.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün gece adliyeye sevk edilen baba-oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 ŞÜPHELİ DE MANİSA'DA YAKALANIP, TUTUKLANDI
Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheli N.U.'nun da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındığı belirtildi. N.U.'nun, baba ile oğlunun yakını olduğu ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

İzmir Dikili'deki kıskançlık kavgasında kan aktı! Oğlunu bıçaklayan kişiyi öldürdü

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