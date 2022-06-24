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Haberler İzmir Sevginin gücü

Sevginin gücü

24.6.2022

Sevginin gücü

İzmir'de yaşayan öğretmen Eda Topçuoğlu (36), 4 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir sevgi evinde çocuklarla ilgilenirken, zihinsel yetersizlik tanısı konulan B.B. ile vakit geçirmeye başladı. Topçuoğlu, bir süre sonra hafta sonlarını birlikte geçirmeye başladıkları çocuğun koruyucu ailesi olmak için başvuru yaptı ve 2 yıl önce B.B'nin koruyucu ailesi tayin edildi.

"HAYATIMA DOKUNDU"
Zaman içinde B.B'nin yüzünün güldüğünü görünce kendisine güven geldiğini söyleyen Topçuoğlu, "Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Onunla çok güzel bir aile olduk. Birbirimizin hem arkadaşıyız hem anneoğuluz. O da benim hayatıma dokunuyor. Hayatıma bir anlam kattı. Birlikte yaptığımız her şeyden çok keyif alıyorum" diye konuştu.

Sevgi evlerinde devletin bakımını üstlendiği birçok çocuğun olduğunu hatırlatan Topçuoğlu, "Hepsinin sevgiye ihtiyacı var. Durumu uygun aileler var. Hepsi koruyucu olabilirler. Bekar bir koruyucu anneyim. Koruyucu aile olmak için illa ki evli olmak şartı aranmıyor" diye konuştu.

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