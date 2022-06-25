67 yaşındaki eşinin böbreğiyle iyileşti

İzmir'de 71 yaşındaki Zeki Çolakoğlu'nu diyalize mahkum olmaktan kendisinden 4 yaş küçük eşi Sevtap Çolakoğlu (67) kurtardı. 2007 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konulan Zeki Çolakoğlu, yıllarını doktor takibinde geçirdi ve tüm diyet önerilerini, ilaç tedavilerini uyguladı. Rahatsızlığı yine de ilerleyen Çolakoğlu kontrol için Kent Hastanesi'ne başvurdu.

"O BENİM RUH İKİZİM"

Çolakoğlu'na önündeki süreçte hemodiyaliz ya da nakil seçeneklerinden birini tercih etmesi gerekeceği belirtildi. Nakil seçeneğini tercih eden Çolakoğlu için bir çocuk annesi eşi Sevtap Çolakoğlu gönüllü oldu. Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Opr. Dr. Işık Özgü'nün başkanlığındaki ekipler nakli başarıyla gerçekleştirdi.

Yepyeni bir hayata başladığını belirten Zeki Çolakoğlu, "Karım benim ruh ikizim, zenginliğim. Bana yeni bir hayatın kapılarını açan eşime ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çiftin yaşlarına dikkat çeken Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok ise, "Gerek hastalar ve gerek vericiler için yaş, böbrek nakli için engel değil. Dolayısıyla hastalarımız ya da vericiler 'ben yaşlıyım, olmaz' diye düşünmesinler. Bu çiftimiz en canlı örneği" dedi.