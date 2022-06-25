İzmir elektrik kesintisi 25 Haziran Cumartesi

BAYRAKLI

25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7286,7262,7284,7261,7259,7289,7287,7285,7283 SOKAKLAR VE CİVARI

25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,7664,7666,7667,7661 SOKAKLAR VE CİVARI

25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,AKIN KIVANÇ,1844/18,6067/8,6067/7,6067/6,6067,6067/1 SOKAKLAR VE CİVARI

25.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ MAHALLESİ,7368/5 - 7479/11 - 7479/6 SOKAKLAR VE CİVARI

25.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ MAHALLESİ,7383/2 SOKAKLAR VE CİVARI

25.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ MAHALLESİ,7383/4 SOKAKLAR VE CİVARI

25.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ MAHALLESİ,7399/35,7399/32,7399/27,7399/34,7399/33 SOKAKLAR VE CİVARI

