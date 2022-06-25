İzmir elektrik kesintisi 25 Haziran Cumartesi

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını paylaştı. İşte 25 Haziran Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik bugün arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Haziran Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını paylaştı. İşte 25 Haziran Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI
25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7286,7262,7284,7261,7259,7289,7287,7285,7283 SOKAKLAR VE CİVARI
25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,7664,7666,7667,7661 SOKAKLAR VE CİVARI
25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,AKIN KIVANÇ,1844/18,6067/8,6067/7,6067/6,6067,6067/1 SOKAKLAR VE CİVARI
25.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ MAHALLESİ,7368/5 - 7479/11 - 7479/6 SOKAKLAR VE CİVARI
25.06.2022 10:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ MAHALLESİ,7383/2 SOKAKLAR VE CİVARI
25.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ MAHALLESİ,7383/4 SOKAKLAR VE CİVARI
25.06.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ MAHALLESİ,7399/35,7399/32,7399/27,7399/34,7399/33 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
25.06.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİBEYLİ MAHALLESİ VE CİVARLARI
25.06.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ SEMİYE SİTESİ, HASAN ÇELEBİ CADDESİ, CEM SULTAN, TURGUTREİS, PİRİREİS SOKAKLARI VE CİVARLARI
25.06.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ YENİ HAYAT SİTESİ, ASLI GARDEN, SARDUNYA EVLERİ, ÖRNEKKENT SİTESİ VE CİVARLARI
25.06.2022 10:00 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ BÖBLİNGEN CADDESİ, TANPINAR SOKAK, PLEVNE CAMİİ, İNKILAP MAHALLESİ KAYHAN CADDESİ VE CİVARLARI
25.06.2022 10:00 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ BÖBLİNGEN CADDESİ, TANPINAR SOKAK, PLEVNE CAMİİ, İNKILAP MAHALLESİ KAYHAN CADDESİ VE CİVARLARI
BEYDAĞ
25.06.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEYKÖY MAHALLESI BEYKÖY YOLU SOKAK
25.06.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE MAHALLESI ÖDEMIŞ CADDESI ,HACI KIRLI CADDESI ,AYDIN, 80.YIL,PALAMUT SOKAK CIVARLARI VE CUMHURIYET ANADOLU LISESI VE BEYDAĞ SPOR TESISI ÖZEL TRAFOLARI
25.06.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEYKÖY MAHALLESI BEYKÖY YOLU SOKAK
25.06.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEYKÖY MAHALLESI TEPE MEVKI SOKAK
25.06.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIYURT MAHALLESI MERKEZ SOKAK
BORNOVA
25.06.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,1580,1540,1454/1,1401/1,1539,1538,1550,1543,1544,1551,1549,1554,1521, 1555,1548,1562,1547,1546,1545,1530,1553 SOKAKLAR VE CİVARI
25.06.2022 09:30 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,7057/8-9-7-6-5-3-2-1,7057 VE 7081/10 SOKAKLAR CİVARI
BUCA
25.06.2022 08:00 09:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZLAR,29 EKİM MAHALLELERİ,TURKCELL,AVEA ,VODAFONE,BUCASPOR TESİSLERİ,SOĞUKHAVA DEPOSU,BALIKHALİ,PAR İNŞAAT, İBRAHİM KARAYEL,TOKATLI ÇİFTLİĞİ ,İSMAİL DESTEBAŞ,KESTANE PAZARI ÖĞRENCİ EVİ DERNEĞİ,SERTAÇ BAKİOĞLU ,CEMİL ÖZSERTTAŞ,TUĞBA OKTAY,ERCAN TATI,OSMAN BULUT
25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKİLAP MAHALLESİ,382,384,384/1 SOKAKLAR VE CİVARI
25.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,548,548/9548/10,585/3 SOKAKLAR VE CİVARI
25.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİLER MAHALLESİ,1080,1086,1087 SOKAK VE CİVARLARI (İBB TOPLU KONUTLAR)
25.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK MAHALLESİ, 848,885,848 SOKAK VE CİVARLARI
25.06.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM,KAYNAKLAR MAHALLESİ,2184,2174 SOKAK,SEBZE VE MEYVE HALİ,BİRLİK OTELİ,BAŞDAŞ TARIM,GÜRMAR (EGE SOĞUKHAVA DEPOSU),KIRÇİÇEĞİ ORGANİZASYON, ARİF ŞEN ,NOKTA KOLEJİ
25.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİLER MAHALLESİ,1085,1102 SOKAK VE CİVARLARI (İBB TOPLU KONUTLAR)
25.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAYLACIK MAHALLESİ,186,190/3,181/2 SOKAK VE CİVARLARI
25.06.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZLAR,29 EKİM MAHALLELERİ,TURKCELL,AVEA ,VODAFONE,BUCASPOR TESİSLERİ,SOĞUKHAVA DEPOSU,BALIKHALİ,PAR İNŞAAT, İBRAHİM KARAYEL,TOKATLI ÇİFTLİĞİ ,İSMAİL DESTEBAŞ,KESTANE PAZARI ÖĞRENCİ EVİ DERNEĞİ,SERTAÇ BAKİOĞLU ,CEMİL ÖZSERTTAŞ,TUĞBA OKTAY,ERCAN TATI,OSMAN BULUT
GAZİEMİR
25.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ MAHALLESİ,28/13,14,15,16 SOKAKLAR VE CİVARI
GÜZELBAHÇE
25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,İSTİKBAL,POYRAZ CADDELERİ,445,447,600,598,523,515 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
25.06.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMBEL ALTI, TOKI CIVARI, AKALAN KÖYÜ VE CIVARLARI
25.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEZGIN CANÖZDEN ÖZEL TR, NATO ÖZEL TRAFOLARI VE CIVARI
KINIK
25.06.2022 10:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE DÜNDARLI MAHALLESİ VE CİVARLARI
KİRAZ
25.06.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AVUNDURUK MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
KONAK
25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TINAZTEPE MAHALLESİ,644-565-566-643-642-568-648-651-650-636 SOKAKLAR VE CİVARI
25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOCATEPE MAHALLESİ,EŞREFPAŞA,RAKIM ERKUTLU CADDELERİ,561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-572-637-639-640-641-642-644-648 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
25.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH BARBOROS HAYRETTIN PAŞA CD SAHIL CD
25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI ATATÜRK MH. KISIK SANAYI SITESI TAMAMI KISIK YENI MH. TAMAMI SAHIL GÜVENLIK KOMUTANLIĞI, KITA KOMUTANLIĞI
25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI TAHTALIÇAY MEVKII OĞLANANASI HAVUZ MEVKII TAMAMI TORBALI YEŞILKÖY CIVARI
ÖDEMİŞ
25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYAKÖY MAHALLESI
25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOBANLAR VE ARTICAK MAHALLELERI
SELÇUK
25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULTANIYE KÖYÜ TAMAMI
TİRE
25.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREBAŞI MAH.-DOYRANLI MAH.-GRUB SULAMA TRAFOLARI
TORBALI
25.06.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAPAK MAH. 2570,2594,2561 SOKAKLAR VE CIVARI ÖZEL TR ABONELERI