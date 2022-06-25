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Haberler İzmir İzmir'de kamyon kasasından 3 milyon 87 bin kaçak sigara ele geçirildi

İzmir'de kamyon kasasından 3 milyon 87 bin kaçak sigara ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyon kasasında yapılan aramada 3 milyon 87 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin kasten adam öldürme suçundan 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezaları ile arandıkları ortaya çıktı.

İHA

25.06.2022, 10:57

İzmir’de kamyon kasasından 3 milyon 87 bin kaçak sigara ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahıslara ait kamyonda arama gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan aramada kamyon kasasında 735 adet tepsi şeklinde kutular içinde 3 milyon 87 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI İLE ARANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, işlem esnasında kimlikleri bulunmayan 2 şüphelinin çelişkili beyanlar vermesi üzerine şüphelenen polis ekipleri, şüphelilerin gerçek kimliklerini tespit etti. 2 kişinin kasten adam öldürme suçundan 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezaları ile arandıkları ortaya çıktı.

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