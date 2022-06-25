Haberler İzmir İzmir'de kamyon kasasından 3 milyon 87 bin kaçak sigara ele geçirildi

İzmir'de kamyon kasasından 3 milyon 87 bin kaçak sigara ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyon kasasında yapılan aramada 3 milyon 87 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin kasten adam öldürme suçundan 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezaları ile arandıkları ortaya çıktı.