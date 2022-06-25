İzmir’deki 2 cinayetin 3 şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Dikili ve Menemen ilçelerinde gerçekleşen iki ayrı cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Dikili'deki olay 22 Haziran akşamı Çandarlı Mahallesi Sahil Plaj Caddesi Kumsalı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yanında çalıştırdığı sekreterini Şaban Yılmaz'dan (38) kıskanan ve bu konudan dolayı aralarında husumet oluşan ikili sahilde tartışmaya başladı.

BABADAN İNTİKAM KURŞUNU

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Yılmaz, Volkan Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Volkan Y, kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine gelen babası R.Y. de oğlunu bıçaklayan Şaban Yılmaz'ı silahla vurarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan Volkan Y. ile babası R.Y. önceki gece sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İKİNCİ OLAY MENEMEN'DE

Menemen ilçesinde ise olay, 22 Haziran günü Asarlık Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir pastanenin önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Başka bir kavga nedeniyle yaralı olduğu için tekerlekli sandalye üzerinde bulunan Şahin Kılıç (33), ardı ardına silahla açılan ateş sonucu yere yığıldı. Kılıç hastanede yaşamını yitirirken saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Önder E. (22) bir binanın çatı katında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Önder E, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.